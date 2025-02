L’inganno del finto carabiniere. Ma l’anziana sventa la truffa

"Sono un carabiniere e la contatto per un fatto molto grave". Ma l’anziana, una delle tante vittime prese di mira da truffatori senza scrupoli, non ci casca e fingendosi la governante riesce a sventare il raggiro. Erano circa le 10.30 di ieri mattina, quando qualcuno ha telefonato al numero di casa di una ottantacinquenne, spacciandosi per un carabiniere della stazione di Fiesole. Il sedicente militare ha chiesto informazioni per capire se la donna era sola. A quel punto l’anziana ha mangiato la foglia e ha detto che la signora non c’era e che lei era la governante. Il truffatore non si è però dato per vinto. Anzi si è fatto più insistente e adducendo la scusa che era necessario rintracciarla immediatamente, ha chiesto il numero del telefono cellulare.

A quel punto l’anziana ha alzato a sua volta la voce e, sebbene molto spaventata, ha tenuto testa all’interlocutore che è stato costretto a riattaccare in tutta fretta. Questa volta è andata bene. Ma sono sempre numerosi gli anziani che purtroppo finiscono nel mirino dei malviventi. L’invito delle forze dell'ordine è sempre quello di diffidare di sconosciuti e in caso di dubbio chiamare carabinieri e polizia municipale.

D.G.