Firenze, studenti aggrediti davanti al liceo Michelangiolo: botte e calci in testa

Firenze, 18 febbraio 2023 – Bufera oggi al liceo Michelangiolo di Firenze. Due studenti maggiorenni sono stati aggrediti stamani davanti alla scuola in via della Colonna da alcuni militanti di estrema destra, esterni al liceo classico fiorentino. Un video documenta l’aggressione.

Cosa è successo

In base alle prime informazioni, sembra che i due ragazzi, studenti maggiorenni del liceo appartenenti al collettivo Sum, sarebbero stati aggrediti da persone esterne alla scuola, militanti di estrema destra arrivati in gruppo davanti al liceo. Al momento non sappiamo cosa abbia scatenato l’aggressione, ma in base a quanto ricostruito, sembra che il gruppo di militanti stesse facendo volantinaggio davanti alla scuola. Poi è partita l’aggressione, forse per qualche parola di troppo tra gli studenti e il gruppo di militanti.

Dalla Questura si apprende che tutti i responsabili e gli aggressori sarebbero già stati identificati.

Il video dell’aggressione

Nel video che documenta l’aggressione si vede un ragazzo con i pantaloni rossi a terra. Un altro ragazzo è sopra di lui, gli tira alcuni pugni in testa. Altri due giovani dietro di loro, in piedi, si prendono a calci e botte. Intervengono altri studenti. La rissa prosegue con pesanti e violenti colpi sferrati.

“Fascisti di…” e l’intervento della prof

Dopo pochi secondi interviene una professoressa del liceo. Cerca di sedare la rissa, grida ai ragazzi di fermarsi: “Ma cosa fate, smettetela”. Ma l’aggressione prosegue. Intervengono anche altri studenti. Qualcuno grida: “Levatevi, fascisti di...".

Nardella: “Aggressione squadrista intollerabile”

Questo è ciò che si vede nel video dell’aggressione. A quanto appreso, la Digos è al momento all’interno del liceo per ascoltare la dirigente scolastica e i ragazzi vittime dell’aggressione.

Su quanto accaduto è intervenuto anche il sindaco di Firenze. “Un’aggressione squadrista di questa gravità davanti a una scuola è un fatto intollerabile – scrive Dario Nardella su Twitter – . Ho parlato con il Questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili. Firenze e la scuola non meritano violenze del genere".

Tantissime le reazioni a quanto avvenuto. “La spedizione punitiva davanti al liceo Michelangiolo di Firenze, da parte di militanti dell’estrema destra ai danni di studenti del collettivo Sum è inaccettabile, una preoccupante recrudescenza squadrista: presenterò un’interrogazione al ministro”, scrive su Twitter il deputato del Pd Emiliano Fossi.

"È un fatto gravissimo – commenta Simona Bonafè, segretaria del Pd toscano e vice presidente dei deputati dem –. È impensabile che le istituzioni scolastiche siano teatro di violenze e di assalti a sfondo politico, l’episodio non va assolutamente minimizzato”.