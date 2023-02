Firenze, il video degli studenti aggrediti davanti al liceo Michelangiolo

Firenze, 18 febbraio 2023 – Le botte, i calci in testa, le grida della professoressa. Ecco cosa si vede nel video degli studenti aggrediti dai militanti di destra al liceo Michelangiolo di Firenze.

Tutto accade molto rapidamente. È la mattina di sabato 18 febbraio, siamo davanti al liceo classico fiorentino Michelangiolo in via della Colonna. Nel video si vede un ragazzo con i pantaloni rossi a terra. Un altro ragazzo è sopra di lui, gli tira alcuni pugni in testa. Altri due giovani dietro di loro, in piedi, si prendono a calci e botte. Intervengono altri studenti. La rissa prosegue con pesanti e violenti colpi sferrati. Dopo pochi secondi interviene una professoressa del liceo. Cerca di sedare la rissa, grida ai ragazzi di fermarsi: “Ma cosa fate, smettetela”. Ma l’aggressione prosegue. Intervengono anche altri studenti. Qualcuno grida: “Levatevi, fascisti di...".