Legionella nell'impianto idrico: chiusi nido e materna di Balatro

Bagno a Ripoli (Firenze), 13 maggio 2025 – Chiuso per tutta la giornata di domani, 14 maggio, il plesso scolastico di Balatro, nel Comune di Bagno a Ripoli. E' stata riscontrata la presenza di legionella nell'acqua. È emersa, spiegano dal Comune, in occasione dei periodici controlli di routine sugli impianti idrici delle strutture scolastiche. La presenza del batterio della legionella è stata trovata nel nido il Coriandolo.

Non vi sono casi di infezioni tra i bambini né tra i docenti né nel personale scolastico. In via precauzionale, dicono ancora dal Comune, l’amministrazione ha deciso di effettuare il trattamento antibatterico con iperclorazione previsto dai protocolli di prevenzione e dalle normative in materia. Pertanto, di conseguenza, tutto il plesso, sia il nido che la scuola dell’infanzia "Bruno Cocchi" (che condivide lo stesso impianto idrico), resteranno chiusi per la giornata di domani, per evitare soprattutto l'odore di cloro forte nelle aule. La scuola riaprirà regolarmente giovedì 15 maggio.