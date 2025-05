Piscina, un impianto anti legionella. Lavori al campo di Minazzana

Ammonta a 53 mila euro l’impegno di spesa dell’amministrazione comunale destinato a lavori di manutenzione straordinaria della piscina e del campo sportivo di Minazzana. Si tratta di interventi finalizzati a migliorare le due strutture sportive, con la volontà di garantirne la massima sicurezza e una migliore fruibilità, nell’ottica della promozione dello sport.

Per quanto riguarda la piscina comunale, la spesa prevista è di 13.700 euro e prevede interventi per l’installazione di due impianti lavapiedi, con soluzione disinfettante, per l’ingresso in piscina dallo spogliatoio degli uomini e da quello delle donne. Gli impianti saranno alimentati con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante. Altro intervento previsto è l’installazione di un impianto anti legionella, mediante dosaggio dei prodotti disinfettanti.

Per l’impianto di Minazzana l’importo è di 39.300 euro e prevede la riparazione della rete ferma palloni, nelle zone retro porta, strappate e deteriorate nel tempo. Altra opera prevista è la riparazione e l’adeguamento dell’impianto di irrigazione del campo (l’attuale è stato danneggiato dalle ghiacciate invernali) con potenziamento visto che l’attuale sistema per l’irrigazione risulta sottodimensionato per il campo da calcio da undici. Nell’impegno di spesa rientra poi l’adeguamento dell’impianto di illuminazione, così da omologarlo a quanto previsto dalla Lega nazionale dilettanti e renderlo idoneo allo svolgimento in notturna delle partite di terza categoria. Infine l’installazione di protezioni antitrauma su alcuni pali metallici lungo il perimetro del campo sportivo per garantire la massima sicurezza dei giocatori e rispondere a quanto richiesto dalle procedure di omologazione così da poter disputare partite di terza categoria.

Fra.Na.