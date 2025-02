Lega: "Sbagliato non partecipare alla protesta"

L’amministrazione comunale di Pontassieve ha deciso di non aderire al Manifesto per la Faentina e alla manifestazione in programma domani a Borgo San Lorenzo. Una scelta che ha scatenato la reazione delle opposizioni. "Pontassieve – dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale di Pontassieve, Cecilia Cappelletti – rappresenta uno snodo ferroviario importante e più volte ho avuto modo di sottolineare i disagi e le problematiche che i pendolari, studenti e lavoratori, affrontano quotidianamente. Per questo è importante che la nostra amministrazione sia presente. Invece, ad una precisa interrogazione sul tema in consiglio comunale, il sindaco ha confermato che, essendo una manifestazione organizzata da un altro territorio – il Mugello - e riguardante una linea ferroviaria diversa dalla nostra – la Faentina – non riteneva opportuno aderire, sia perché non aveva ricevuto un invito formale sia perché era una manifestazione molto parziale".

E poi ancora: "Fra l’altro - dice ancora Cappelletti - la Faentina è proprio ‘via Pontassieve’ per distinguerla dalla linea via Vaglia. La decisione mi lascia sbalordita perché invece che fare questioni di mero campanilismo territoriale dovremmo unire le forze contro i disagi comuni così da avere più forza sia ai tavoli regionali che con Rfi. Ritengo che Pontassieve, comune capofila della Valdisieve, abbia perso un’occasione importante di fare squadra, trincerandosi dietro formalità non rispettate che poco hanno a che vedere con una buona e proficua politica. Come capogruppo Lega e consigliere comunale di Pontassieve - conclude Cappelletti - sarò presente domenica a Borgo San Lorenzo".

Leonardo Bartoletti