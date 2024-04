"Le Ritratte": a Monticelli studenti a lavoro sui volti di grandi donne

Firenze, 23 aprile 2024 - Volti di donne protagonisti alla scuola di Monticelli. Nei giorni scorsi l’istituto ha visto l’inaugurazione della mostra “Le ritratte”, nata dalla collaborazione dei ragazzi con la disegnatrice Elena Volongo. Obiettivo: dare vita a un’esposizione permanente che ha come finalità la creazione di ritratti dei personaggi femminili studiati in classe.

Illustratrice e designer specializzata nel settore educativo multimediale, Elena Volongo ha ideato numerose mostre nel nord Italia nelle quali racconta storie sconosciute o dimenticate di donne che hanno attraversato la storia di questi luoghi. Ha contribuito anche alla realizzazione di “Mila”, un cortometraggio vincitore di numerosi premi internazionali, che racconta la storia di una bambina sopravvissuta al bombardamento di Trento del 1943. Alla scuola di Monticelli, l’illustratrice ha chiesto ai ragazzi non semplicemente di ritrarre un volto, ma di raccontare una storia partendo dalle parole per arrivare alle immagini. Per ogni racconto, tutti gli alunni e le alunne hanno scelto cinque fatti peculiari di ciascuna figura e sintetizzato ogni episodio con una frase o una citazione. I riassunti sono stati quindi la base di partenza per realizzare i ritratti e la mostra. L’insegnamento è stato non solo attraverso l’ascolto, ma anche mediante attività che hanno visto impegnati gli studenti in ricerche su donne che hanno fatto la storia nel nostro paese e nel territorio fiorentino: Fioretta Mazzei, Margherita Hack, Rosa e Carolina Agazzi, Maria Montessori.

Ma le attività svolte nelle varie classi e all’esterno sono state anche molte altre, non ultimo il workshop Didacta, una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne organizzato dalla Fidae. La scuola di Monticelli, posta nell’antico e omonimo rione fiorentino, è gestita dall’Istituto delle Suore Stabilite nella Carità, fondato nel 1589, in via della Scala, da Vittorio dell’Ancisa. La primaria ha una grande tradizione iniziata con Pietro Leopoldo alla fine del 1700; la scuola dell’infanzia è nata nel lontano 1924 e la media nel 1945.

Lisa Ciardi