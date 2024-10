Lavori per fibra ottica e rete idrica al a Firenze: ecco dove

Firenze, 6 ottobre 2024 – Da domani, 7 ottobre, sono diversi gli interventi stradali a Firenze. In via Baroni, via Ciarpaglini e via Chiarini sono in programma i lavori per la posa della fibra ottica. L’intervento è articolato in fasi successive e interesserà prima via Baroni, poi via Ciarpaglini e infine via Chiarini. I cantieri inizieranno in via Baroni con restringimenti di carreggiata tra via Braccini e via Reginaldo Giuliani, a seguire nello stesso tratto scatterà un divieto di transito con anche senso unico in via Braccini da via Baroni verso via Chiarini. Viabilità alternativa per via Reginaldo Giuliani da via Baroni-via Braccini-via del Sodo-via Sestese. La terza fase prevede la chiusura tra via Sestese e via Braccini con percorso alternativo per via Braccini da via Sestese-via Reginaldo Giuliani-via del Sodo-via Braccini. Da lunedì 14 ottobre le lavorazioni si sposteranno in via Ciarpaglini con divieto di transito tra via Baroni e via del Sodo e restringimento da via Chiarini per un tratto di 15 metri verso via Baroni. Viabilità alternativa per via del Sodo: via Baroni-via Braccini-via del Sodo. Dal 21 ottobre il cantiere interesserà anche via Chiarini che quindi sarà chiusa da via Braccini a via Ciarpaglini. Percorso alternativo per via Braccini: via Baroni-via Braccini. Termine previsto 25 ottobre. In via della Mattonaia lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 7 ottobre saranno in vigore un senso unico da via Giordani in direzione di via Niccolini e un restringimento nel tratto tra i numeri civici 54R e 36. Previsti anche divieti di sosta. L’intervento si concluderà il 16 ottobre.