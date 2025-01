Al via i lavori di Publiacqua sul Lungarno Ferrucci. Come cambia la viabilità

Firenze, 18 gennaio 2025 – Iniziano lunedì 20 gennaio i lavori di Publiacqua in piazza Ravenna e Lungarno Ferrucci, via dei Bastioni e via Bolognese. Il cantiere più impattante per la circolazione sarà il primo, aperto per il rifacimento della rete idrica e gli allacci presenti sulla strada. I lavori interesseranno tutto il lungarno, da piazza Ravenna a piazza Ferrucci e poi via via il cantiere avanzerà a tratti seguendo il senso di marcia (quindi da piazza Ravenna a piazza Ferrucci). Il primo tratto, i cui lavori si concluderanno il 1° febbraio, interesserà piazza Ravenna, dall’isola di traffico e area parcheggio, dove sarà vietato parcheggiare, fino all’imbocco di lungarno Ferrucci. Quindi si proseguirà per fasi successive con restringimenti di carreggiata i cui tempi sono in corso di definizione con il Comune di Firenze.

La sede di Publiacqua

Sempre a partire da lunedì 20 gennaio sarà chiusa via dei BastionI, in quanto parte un’ulteriore fase dei lavori necessari alla riduzione delle perdite idriche nel comune di Firenze. Obiettivo di questo nuovo intervento sono la sostituzione della condotta di distribuzione presente in via dei Bastioni, prima, con il contemporaneo rifacimento di tutti gli allacci e il risanamento, in seconda fase, della rete di adduzione presente nella stessa via, tramite la tecnica di ‘relining’ che permette - con evidente risparmio di tempo - di riparare le condotte inserendo una calza al loro interno senza la necessità dello scavo. I lavori in programma dal 20 gennaio e che si prolungheranno fino a tutto il 22 marzo 2025 riguarderanno la sostituzione di circa 500 metri della condotta di distribuzione, il rifacimento degli allacci e la realizzazione dei pozzetti necessari al relining. Per accelerare le lavorazioni saranno presenti in cantiere due squadre che lavoreranno in contemporanea. A questo primo intervento seguirà poi il rifacimento dei marciapiedi da parte del Comune di Firenze e la ristrutturazione della condotta di adduzione (dn 700). Per quest’ultimo intervento non sono ancora definite le tempistiche, che saranno decise con il Comune nelle prossime settimane. Per tutta la strada sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli (escluso mezzi di soccorso e Polizia diretti all'area interdetta e veicoli in ingresso e uscita dai passi carrabili).

Infine, il terzo cantiere interessa via Bolognese. Dal 20 gennaio al via una nuova fase di lavori che interesserà questa volta il tratto all’incrocio con via del Poggiolino. Via Bolognese è uno degli assi viari principali del Comune Firenze, strategico anche per tutti quei pendolari che dal Mugello si dirigono verso il capoluogo, ma anche sede di un’importante condotta idrica che Publiacqua sta procedendo a rinnovare. Le lavorazioni previste in questa fase consentiranno di mettere in esercizio le tubazioni di adduzione (Dn 300) e distribuzione (Dn 100) precedentemente posate. Il Comune di Firenze, per questa fase delle lavorazioni, ha concesso a Publiacqua un’ordinanza che ne prevede la chiusura entro l’8 febbraio 2025. Nel tratto interessato ai lavori sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semafori localizzati immediatamente a valle ed a monte del cantiere (a distanza di 150 metri circa dal punto dell’intervento) in via Bolognese e anche su via del Poggiolino.