Lasciti testamentari e donazioni: incontro informativo con ATT a palazzo Spiga

Firenze, 5 maggio 2025 - Un’occasione per conoscere meglio uno strumento ancora poco diffuso ma di grande valore. Venerdì 9 maggio alle 18, palazzo Spiga in piazza Vittorio Veneto a Firenze aprirà eccezionalmente le sue porte per ospitare l’incontro informativo su lasciti testamentari e donazioni organizzato dall’Associazione Tumori Toscana (ATT).

Durante l’evento, gratuito ma su prenotazione obbligatoria, sarà presente il notaio Marcello Focosi, che risponderà a dubbi e domande dei partecipanti, aiutando a chiarire le possibilità e le modalità per destinare parte del proprio patrimonio a fini solidali. Al termine dell’incontro è previsto un brindisi offerto dall’ATT.

«Il lascito testamentario è uno strumento interessante per continuare a fare del bene oltre la propria vita e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni — spiega Giuseppe Spinelli, presidente dell’Associazione Tumori Toscana —. È un gesto di grande valore per trasmettere non solo dei beni materiali ma anche un’eredità di principi morali e spirituali».

Secondo Spinelli, è importante diffondere una nuova cultura del testamento solidale, inteso non solo come un aiuto a chi riceve ma anche come un’opportunità per chi dona: «In un tempo come quello attuale, in cui tutto si consuma e si dimentica velocemente, fare un lascito è un modo per essere ricordati per sempre da una famiglia molto più grande di quella d’origine. Oggi più che mai serve sensibilizzare, anche fra i giovani, su questa possibilità, che offre la certezza che la volontà di ciascuno sia rispettata e garantita nel tempo».

Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Paola Neri (ATT) via email all’indirizzo [email protected]