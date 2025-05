Quarto furto in sei mesi al Caffè Garden: danni per 2mila euro

Firenze, 5 maggio 2025 - Ancora un furto nella zona di viale Redi a Firenze. Nella notte tra domenica e lunedì il Caffè Garden è stato preso di mira per la quarta volta in sei mesi. Ignoti hanno forzato il distributore di tabacco e sigarette elettroniche, causando un danno stimato in circa 2000 euro. Il titolare del locale, Amir Mousani, ha denunciato l’ennesimo episodio che si aggiunge a una lunga serie di colpi nella zona. "Non ne posso più - dice -, è dura andare avanti".

Erano circa le 2 quando alcuni residenti, svegliati da forti rumori, hanno contattato la polizia pensando inizialmente a un tentativo di furto su alcune auto parcheggiate. Gli agenti sono intervenuti poco dopo, ma i ladri erano già fuggiti. Negli ultimi sei mesi il locale ha registrato danni per oltre 15mila euro a causa di furti e danneggiamenti.

"Siamo stanchi di vivere nell’insicurezza — denuncia Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Insieme per la sicurezza —. Servono più telecamere e maggiori controlli sul territorio". Per questo motivo il comitato ha indetto una manifestazione di protesta giovedì 15 maggio alle 18,15 davanti al supermercato Esselunga di via Galliano, a sua volta bersaglio di furti e molestie. L’obiettivo è chiedere un intervento deciso delle istituzioni per garantire più sicurezza a commercianti e residenti.