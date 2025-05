Firenze, nuovo furto al Caffè La Posta. Colpo da 8.500 euro

Firenze, 5 maggio 2025 – Secondo furto in due mesi al Caffè La Posta in via Pellicceria a Firenze.

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2.50, due persone hanno messo a segno un nuovo colpo rubando il fondo cassa, l’incasso del fine settimana e alcune bottiglie di vino per un valore complessivo di circa 8.500 euro. I ladri, secondo quanto riferito dal titolare Lorenzo Parigi, hanno sfondato la porta, spaccato il bandone e agito con estrema rapidità. “Penso che ci abbiano preso di mira, questo è il secondo furto in due mesi ma in un anno abbiamo già subito sei colpi – spiega Parigi – così non si può più lavorare, io non mi sento più sicuro”. L'episodio è stato ripreso delle telecamere di sorveglianza che mostrerebbe chiaramente i due autori del furto. “Era un colpo organizzato, sapevano troppe cose – aggiunge – oltre a questi episodi, veniamo continuamente derubati di sedie nei dehors e subiamo sfregi ai vetri esterni. È diventato orribile lavorare così”. Oltre al danno economico, resta la preoccupazione crescente per la sicurezza: "Sono esausto, è difficile andare avanti così".