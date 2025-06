Firenze e Kyoto celebrano 60 anni gemellaggio, 'in nome pace'

Firenze, 19 giugno 2025 - Firenze e Kyoto celebrano 60 anni di gemellaggio nel nome dell'arte e della pace. La cerimonia oggi a Palazzo Vecchio alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, del sindaco di Kyoto Matsui Koji, dell'ambasciatore del Giappone in Italia Suzuki Satoshi, della console onoraria Generale del Giappone a Firenze Laudomia Pucci di Barsento. Per l'occasione si sono esibiti il soprano Elizaveta Shuvalova, artista dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino e al pianoforte Matteo Pais, direttore artistico dell'Accademia del Maggio con le arie in apertura della Madama Butterfly di Giacomo Puccini e in chiusura dell'Iris di Pietro Mascagni. Il patto di gemellaggio tra le città di Firenze e Kyoto fu solennemente firmato a Firenze il 6 novembre del 1965 dall'allora sindaco di Kyoto, l'onorevole Soichi Nogami, professore di lingua e letteratura italiana e illustre dantista nonché amico del nostro Paese, e dal sindaco di Firenze Lelio Lagorio. "Sono felice di partecipare a questa cerimonia - ha affermato Satoshi -. E' un'amicizia in nome della pace. E in nome della stabilità". "Oggi celebriamo 60 anni di amicizia, fatta di valori profondi che condividiamo nell'eccellenza della tradizione manifatturiera e dell'arte - ha dichiarato Laudomia Pucci di Barsento -. Kyoto è capitale dell'arte, come Firenze. Il mio sogno è incoraggiare ancora di più la presenza di giovani giapponesi a Firenze: la lingua è una barriera ma noi siamo qua a testimoniare che se si vuole si può". Funaro ha sottolineato che si tratta "di un legame che si rinnova e si rinforza. 60 anni di gemellaggio sono tanti anni tra due città patrimonio Unesco". "E' me un grande onore essere qui oggi - ha concluso Koji -. Prima abbiamo avuto un colloquio con la sindaca Funaro e il presidente del Consiglio comunale Guccione: qui ci sono anche 47 cittadini di Kyoto, per celebrare questo momento".