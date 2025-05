250 studenti di Saffi e Buontalenti a lezione di alta cucina

Firenze, 5 maggio 2025 - I grandi chef di Scuola Tessieri tornano a scuola per 15 incontri di alta cucina con protagonisti 250 ragazzi degli istituti alberghieri Saffi e Buontalenti. Al termine dello speciale percorso formativo del progetto “Alta cucina in campo”, promosso da Fondazione Cr Firenze, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Scuola Tessieri, si è tenuta questa mattina una giornata di confronto fra mondo della scuola e del lavoro. Erano presenti all’incontro per i saluti istituzionali Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze e Giacomo Tizzanini per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Fra i relatori Marco Avolio (Bureau du Champagne), Duccio Cavalieri (professore dell’Università di Firenze esperto nello studio della globabilizzazione della dieta e dei microbioti sul sistema immunitario), Gerardo Giorgi (Consorzio Chianti Classico), Davide Paolini (Giornalista e scrittore inventore del marchio Gastronauta), Duccio Pistolesi (chef della Fiorentina calcio), Filippo Saporito (chef della Leggenda dei frati), Paolo Soderi (Mercato Centrale) e Alessio Tessieri (Scuola Tessieri). Il progetto ha coinvolto nell’anno scolastico 2024/2025 circa 250 studenti, che hanno partecipato a percorsi formativi condotti dagli chef della Scuola Tessieri, atelier contemporaneo delle arti culinarie. Grazie a un approccio pratico e coinvolgente, i ragazzi sono stati protagonisti di moduli formativi su temi fondamentali dell’arte gastronomica: la preparazione dei grandi lievitati, con attenzione alla fermentazione naturale; alta pasticceria pasquale, esplorando tecniche e innovazioni nella lavorazione del cioccolato e la cucina gourmet contemporanea, dalla selezione delle materie prime alla presentazione dei piatti. Complessivamente sono stati realizzati 15 incontri per oltre 100 ore di formazione, di cui 6 presso l’Istituto Saffi e 9 presso l’Istituto Buontalenti. Crescono le presenze in scuole di alta cucina come la Scuola Tessieri provenienti da istituti scolastici come i licei linguistici, artistici e scientifici (24,3%), oltre alla provenienza da scuole alberghiere (40%). “Il settore della ristorazione – afferma Maria Oliva Scaramuzzi, vice Presidente di Fondazione Cr Firenze – non richiede soltanto abilità pratiche ma anche un livello culturale e professionale più elevato, capace di rispondere alle esigenze del mercato. In questo contesto si inserire il progetto “Alta cucina in campo” che ha permesso di portare l’esperienza dell’alta formazione direttamente nelle scuole alberghiere della città”. “Desidero ringraziare la Fondazione CR Firenze per il costante e proficuo sostegno alla progettualità delle nostre scuole volta a favorire la crescita dei nostri studenti sul piano formativo e culturale – afferma Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - il settore della ristorazione ormai da anni è in continua evoluzione, anche sotto il profilo della ricerca e dell’innovazione; in questo contesto, la sinergia con Scuola Tessieri – Atelier delle arti culinarie, che rappresenta una realtà di eccellenza nel settore dell’alta formazione di cucina e pasticceria, che da tempo, anche grazie al protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, collabora con gli istituti alberghieri toscani – rappresenta un valore aggiunto per i docenti e per gli studenti nell’azione continua di qualificazione e ampliamento dell’offerta formativa”.