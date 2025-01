Strada Faentina, odissea lavori. Tre cantieri in soli 25 chilometri

Da anni la strada regionale Faentina, specialmente nel tratto da Borgo San Lorenzo a Firenze, – uno dei due principali collegamenti, insieme alla Bolognese, tra Mugello e città – per i tanti automobilisti che la percorrono è un esercizio di pazienza. In 25 km ci sono tre interruzioni, con sensi unici alternati e semaforo, che provocano attese piuttosto lunghe. I tre "blocchi" sono assai annosi, e per anni tutto – semaforo a parte – è rimasto fermo. Ora qualche lavoro è ripreso e con Sara Di Maio, sindaco di Barberino e consigliera della Città Metropolitana di Firenze con deleghe alla Viabilità di Mugello e Valdarno Valdisieve, facciamo brevemente il punto. Partendo da Firenze il primo cantiere infinito lo si incontra in località Olmo nel Comune di Fiesole. Finalmente ora si è all’opera.

"Sono in corso lavori dallo scorso 3 giugno – dice Di Maio – . Ad oggi, il termine contrattuale di ultimazione stabilito sarebbe al 18 gennaio 2025, tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteo, l’impresa sta redigendo un aggiornamento del cronoprogramma che implicherà una richiesta di proroga del termine di ultimazione, presumibilmente al 31 marzo 2025. Contestualmente, verrà sostituito l’attuale semaforo, che regola il senso unico alternato, con un altro di tipologia più evoluta, cioè capace di programmare il tempo di attesa, nonché di rimodularlo da remoto grazie all’ausilio di videocamere, in funzione della diversa intensità dei flussi di traffico attesi durante l’arco della giornata su ciascuna delle due direzioni di marcia".

Il costo complessivo dell’investimento è pari a 680.000 euro.

Poi si arriva a Faltona nel comune di Borgo San Lorenzo: anche in questo caso un semaforo, da anni, senza che sia stato fatto alcun intervento per sanare il cedimento del muro di sostegno del corpo stradale. Qui purtroppo il cantiere non c’è e non ci sarà neppure a breve: "E’ stato richiesto un apposito finanziamento da parte di Regione Toscana per progettare ed eseguire i lavori che ammontano indicativamente a oltre il milione di euro", spiega Di Maio. Infine ci sono i lavori di rifacimento del ponte della Brocchi, un intervento da oltre due milioni di euro. Qui nel corso di una verifica in corso d’opera, sono emersi inattesi problemi geologici che hanno costretto a variare il progetto iniziale, con un allungamento dei tempi. Per gli automobilisti mugellani l’esercizio di pazienza dovrà quindi proseguire.

Paolo Guidotti