"Adesso ho paura degli ingorghi"

"Non ci voglio neanche pensare! Se rifletto a quanto tempo spendo per trovare un posto dove infilare la macchina… La presenza dei cantieri causerà ingorghi e traffico: questo non mi fa paura. Io ho timore per il parcheggio. L’altra sera ho calcolato quanto ci ho messo a trovare un posto libero: un’ora". Esther Torres Mercante lavora e vive vicino Borgo la Croce. Non ha necessità di spostarsi per lavorare, perché va a piedi, ma quando ha bisogno di recarsi altrove sa già che, al suo rientro, dovrà portare molta pazienza per trovare un parcheggio. "Non è bello da dire, ma qui, nel cuore del centro storico, conviene quasi farsi multare. Io sono residente e non ho problemi, ma immagino chi non lo è. E adesso, con questi nuovi cantieri chissà quanto tempo dovrò cronometrare!".