Lastra a Signa. Il libro sulla ex Gkn presentato in biblioteca

Appuntamento oggi, alla biblioteca comunale di Lastra a Signa, con la presentazione del libro "La fabbrica dei sogni" di Valentina Baronti.La discussione, che inizierà alle 18 e si svolgerà nella sala eventi, sarà introdotta da Mauro Marzi con reading teatrale a cura di Altroteatro. "La fabbrica dei sogni" è un romanzo ispirato alla vicenda della ex Gkn. Uscito a gennaio 2024 e andato in ristampa a settembre, fa parte della collana working class di Alegre. La scrittrice racconta in forma epistolare la vicenda della Gkn, fabbrica dell’automotive dell’hinterland fiorentino che il 9 luglio 2021 ha avviato la procedura di licenziamento per tutti i 422 lavoratori dello stabilimento. La cronaca dei due anni di lotta si fonde con la storia romanzata della protagonista, Agata, che prende parte subito alla mobilitazione e scopre un mondo operaio consapevole, capace di costruire un movimento ampio e progettare il futuro. Valentina Baronti, lastrigiana, ha un passato da giornalista e attualmente è impiegata nella pubblica amministrazione.