Greve, l’opposizione va all’attacco: "Il Comune ha perso 200mila euro"

"In piena estate, arriva la notizia che il Comune ha perso un finanziamento regionale di oltre 200mila euro destinato alla sistemazione del lago Aib sul Monte San Michele. L’invaso, previsto nel piano antincendi boschivi, resta un miraggio a causa del ritardo nella consegna del progetto definitivo". A far scattare la polemica sulla giunta Sottani di Greve in Chianti, è il gruppo Immagina Greve. Che ripercorre le tappe del progetto dell’invaso. "Dopo la prima assegnazione nel 2022, il preventivo viene approvato nel febbraio 2023, ma il percorso si arena nella burocrazia, e la Regione revoca il contributo nel maggio 2024. L’amministrazione assicura di avere ora un progetto esecutivo e cerca nuovi bandi, ma l’occasione persa lascia l’amaro in bocca". Per il gruppo guidato da Filippo Pierini, si tratta di "un copione già visto. Anche per il bando parcheggi, con stalli insufficienti e motocicli parcheggiati sui marciapiedi, Greve ha presentato un preliminare insufficiente per viale Rosa Libri. Stessa sorte per i fondi Pnrr, ritenuti paradossalmente un ostacolo alla gestione comunale, ignorando le opere avviate nei Comuni vicini. Emblematica la scuola di Barberino, citata come esempio negativo, ma senza menzionare i casi virtuosi".

Per quanto riguarda Greve, "intanto, la scuola Giuliotti resta nel caos: dopo un anno di solleciti, lezioni nel cantiere sono state bocciate dalle famiglie, e l’alternativa proposta da tempo non si è concretizzata. La scuola di Panzano, poi, sembra svanita nel nulla. Tutto ciò rivela una carenza strutturale: serve un ufficio dedicato alla progettazione e una riorganizzazione dei flussi operativi".

E per finire, conclude Pierini, "il promesso cambio di passo resta sulla carta. L’unica realizzazione fulminea è stata una costosa struttura per feste a Strada in Chianti, che rischia di escludere i giovani, lasciati ai margini da una politica adulto-centrica. E mentre si parla di convegni e ospitate, cresce la percezione di un paese che si spegne, tra spazi urbani e sociali in lento degrado".

Andrea Settefonti