Uno scambio d’arte e umano a Reggello

di Manuela Plastina

Uno spettacolo teatrale è diventato uno scambio di arte e di amicizia, nel connubio creatosi tra i ragazzi dell’Oda Farm Community e gli studenti dell’istituto Del Puglia di Figline. I dieci ospiti della struttura per disabili di Reggello per tutto l’anno hanno collaborato con gli studenti della IVB della scuola elementare figlinese: hanno realizzato in cartapesta le scenografie per il loro progetto teatrale. L’ispirazione è stata quella del Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Ne sono nate delle opere di artigianato davvero belle.

Sono andate ad arricchire lo spettacolo scritto da Massimo Repetti, ex insegnante della Del Puglia in pensione, come rivisitazione della celebre favola francese che vuole ricordare la bellezza e l’importanza della lettura, capace di rendere eterni i sogni. Il tutto intrecciato a un tema attualissimo: alla fine, infatti, i bambini hanno cantato alcune canzoni di pace. Dopo una prima rappresentazione a scuola, lo spettacolo è approdato anche alla Farm, come segno di riconoscenza per il grande lavoro svolto dai ragazzi dell’Oda. Come spettatori c’erano i genitori, gli insegnanti, la grande "famiglia" della Farm, alla presenza del sindaco di Figline e Incisa Valerio Pianigiani con l’assessore all’istruzione Rosa De Pasquale. Presente anche l’assessore alla cultura del Comune di Reggello Adele Bartolini. "Si tratta di un progetto di inclusione per creare opportunità di partecipazione attiva nella vita sociale, educativa e lavorativa – sottolinea Vanessa Codella, responsabile della Oda Farm Community -. Con la Del Puglia è nata una bellissima avventura che speriamo di replicare, iniziando anche una vera collaborazione tra scuola e Farm con un progetto di laboratorio cartapesta nella nostra struttura".