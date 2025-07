Fiamme Gialle, passaggio di testimone. Blandini nuovo comandante provinciale. Promozione per Salsano che va a Roma

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Firenze: al generale di brigata Bruno Salsano succede il generale di brigata Enrico Blandini, proveniente dal comando provinciale di Prato. Ieri la cerimonia di avvicendamento, alla presenza del comandante regionale Giuseppe Magliocco.

"Assumere il comando della guardia di finanza di Firenze è per me motivo di immenso orgoglio – ha detto Blandini – Sono consapevole della rilevanza economica e strategica di questo territorio e del ruolo fondamentale che il Corpo è chiamato a svolgere nel garantire la legalità economico-finanziaria, la sicurezza fiscale e la tutela dei cittadini e delle imprese oneste. Il mio impegno sarà totale e determinato, nel solco del lavoro svolto dal mio predecessore e in collaborazione con la prefettura, la magistratura, le forze dell’ordine, gli enti locali e il mondo produttivo".

Salsano assumerà l’incarico di comandante dei corsi economico finanziari presso la Scuola di polizia economico-finanziaria di Roma, polo addestrativo di post-formazione per eccellenza della guardia di finanza.

"Ben arrivato al nuovo comandante della Guardia di Finanza Enrico Blandini, lo aspetta un impegno molto importante per la nostra città. Ringrazio il generale di brigata Bruno Salsano per il lavoro svolto in questi anni", il commento della sindaca Funaro.