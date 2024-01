Largo Martiri delle Foibe, il Comune: “A giorni sarà ricollocata la targa”

Firenze, 15 gennaio 2024 - "Come già comunicato a fine anno ai colleghi del Consiglio comunale che avevano chiesto informazioni in merito, siamo pronti per installare un nuovo palo con la targa toponomastica bifacciale nel mezzo della piazzetta, per rispondere così ai ripetuti atti vandalici che si sono verificati. Atti vandalici che, oltre ad essere un oltraggio al ricordo, sono anche un inutile dispendio di risorse per la nostra amministrazione". Lo ha detto l'assessora alla cultura della memoria e alla toponomastica Maria Federica Giuliani rispondendo ad alcuni consiglieri di opposizione a proposito della sparizione della targa di marmo che indica il largo Martiri delle Foibe. "Come concordato, quindi - ha spiegato l'assessora - nei prossimi giorni sarà ben visibile ed installata la nuova targa che speriamo abbia il rispetto che merita. Ribadiamo la nostra condanna per i gesti vandalici a targhe-simbolo come queste, la memoria va tutelata e salvaguardata e non mancheremo di farlo come ogni anno”.