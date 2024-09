L’albero cade e distrugge una finestra della pizzeria: Scandicci, danni per l’improvviso maltempo

Scandicci (Firenze), 4 settembre 2024 – A Scandicci l’improvviso maltempo ha fatto danni. Diverse le segnalazioni arrivate nel pomeriggio di alberi e rami caduti in seguito alle raffiche di vento e all’improvviso peggioramento delle condizioni meteo.

Al ristorante-pizzeria dello Sporting Arno i rami spezzati di un albero caduto hanno distrutto una delle finestre del locale. Danneggiata anche l’insegna, alcuni tavolini e sedie all’esterno.

I danni dell'improvvisa burrasca allo Sporting Arno a Scandicci (Foto Giovanni Bellosi)

Il capogruppo di Scandicci Civica Giovanni Bellosi ha pubblicato le immagini sui social, scrivendo: “Solidarietà agli amici dello Sporting Arno, dove ha fatto danni uno dei diversi pini caduti oggi a Scandicci a seguito di una pur breve burrasca: confido in un pronto intervento del comune per sostenere economicamente la società rispetto ai danni subiti alla loro pizzeria. Serve un'azione continua di monitoraggio dei pini in città; laddove risultino pericolosi occorre il coraggio di prendersi la responsabilità di sostituirli con alberi di alto fusto più adatti alla città, con chiome più stabili; ben inteso, sostituendoli con alberi già grandi e non con fuscelli che se va bene faranno ombra fra trent'anni come troppo spesso accade. Verde in città e sicurezza possono e devono andare di pari passo”.

Domani, giovedì 5 settembre, è stata emessa a Firenze allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico.