Scandicci, ladro a scuola bloccato dai carabinieri

Firenze, 10 febbraio 2025 - Tenta il colpo in una scuola ma viene fermato dai carabinieri e denunciato. Secondo quanto ricostruito, i militari della compagnia di Scandicci, nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, a seguito di un allarme scattato, sono intervenuti presso l’istituto “Altiero Spinelli” e, all’interno della struttura, hanno trovato un uomo che alla loro vista ha tentato di darsi alla fuga. Ma inutilmente. Sì, perché, secondo quanto appreso, l'uomo è stato immediatamente raggiunto e fermato dagli uomini dell’Arma. Nel corso del controllo è stato poi trovato in possesso di attrezzi atti all’effrazione ed è stato quindi denunciato per tentato furto aggravato.