Ladri nella sede di Controradio a Firenze. “Scassinato il portone, sono entrati negli uffici e in redazione”

Firenze, 9 giugno 2025 – Ladri la notte scorsa nella sede di Controradio a Firenze, in via del Rosso Fiorentino a Firenze. Lo rende noto la stessa emittente radiofonica spiegando che il furto è stato scoperto stamani presto, alla riapertura della sede per le trasmissioni. "Ancora da definire la conta dei danni - si spiega sempre dall'azienda - scassinato il portone, gli uffici e la redazione". Regolarmente garantita l'emissione radiofonica, si specifica infine da Controradio che sull'accaduto "sta provvedendo a sporgere denuncia".