L’Accademia di Belle Arti si allarga. Una nuova sede al Museo Carnielo

L’Accademia di Belle Arti si allarga e ‘trova casa’ al Museo Carnielo. Qui rimarrà per 50 anni a titolo gratuito, si impegnerà a riqualificarlo a proprie spese e a restituire le opere della Galleria Rinaldo Carnielo alla fruizione del pubblico. È quanto prevede l’atto di concessione siglato da Comune e Accademia di Belle Arti. Alla firma del documento (foto) erano presenti la sindaca Sara Funaro, il presidente dell’Accademia Giovanni Iovane, gli assessori Dario Danti e Giovanni Bettarini, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e la direttrice dell’Accademia Gaia Bindi. "Un momento molto atteso – ha sottolineato Funaro – uno degli obiettivi dell’amministrazione era restituire il Carnielo al quartiere e alla città, valorizzando il grande patrimonio che contiene, e riportare i cittadini dentro le sue sale. Un obiettivo al quale abbiamo lavorato con impegno, perché questo spazio diventasse presto accessibile a tutti, contribuendo a promuovere la conoscenza del nostro straordinario patrimonio storico".

"Ringrazio il mio predecessore, il professor Carlo Sisi, che insieme all’allora direttore Claudio Rocca iniziò il percorso che ci ha portati a concretizzare questo importante accordo – le parole del presidente Iovane –. Sono felice di raccoglierne l’eredità e auspico che la collaborazione fattiva con il Comune di Firenze possa ripetersi anche in altre occasioni".

"L’amministrazione comunale continua nel suo lavoro di valorizzazione del patrimonio pubblico – ha aggiunto l’assessore Danti – l’obiettivo è restituire centralità a beni spesso dimenticati, trasformandoli in risorse preziose per la collettività. In questo caso recuperiamo una parte preziosa della nostra memoria collettiva".

"Sempre più luoghi di cultura accessibili e visitabili a tutti – ha detto invece l’assessore Bettarini – con finalità non solo espositive, ma anche didattiche, formative e accademiche".

Con il Museo Carnielo, l’Accademia di Belle Arti di Firenze - 1777 iscritti - aggiunge un nuovo presidio culturale in città, in piazza Savonarola. In dettaglio il Comune assegna in concessione gratuita per la durata di 50 anni all’Accademia l’immobile, al fine della conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica del bene e delle opere d’arte attraverso un progetto tecnico e culturale" nonché per attività espositiva, museale, didattica, culturale e accademica.