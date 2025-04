La vacca Tracy sul trono d’Italia. È campionessa delle ’limousine’

La campionessa italiana della razza limousine quest’anno è mugellana. È una splendida vacca, Tracy, dal peso di 9 quintali, nata e allevata nell’azienda Marchi, a La Castellana, nel comune di Scarperia e San Piero. Ad Agriumbria, manifestazione zootecnica che da oltre mezzo secolo si tiene a Bastia Umbra, nel concorso nazionale per i bovini di razza limousine, l’animale allevato dai Marchi ha vinto tutte le competizioni di categoria, e poi è stata scelto, tra i primi di ogni categoria, come campione assoluto. Anzi come campionessa assoluta, visto che è una femmina.

Non è la prima volta che l’azienda zootecnica mugellana fondata da Alvaro Marchi, e ora guidata dalla figlia Cosetta, ottiene importanti riconoscimenti: da anni, infatti, un’attenta selezione genetica ha migliorato la qualità dei bovini allevati, tanto che la gran parte dei capi vengono venduti come riproduttori. "Siamo davvero molto soddisfatti del risultato, che non era certo scontato. Siamo stati a Bastia Umbra con otto animali, e tutti sono stati premiati": dice Cosetta Marchi.

Numerose sono le stalle del Mugello che ogni anno ottengono ottimi risultati nelle fiere e nei concorsi. E lo ricorda Roberto Nocentini, allevatore di Dicomano, e da anni presidente nazionale di Aia, l’Associazione italiana allevatori: "Devo esprimere grande orgoglio per i risultati del Mugello e della Toscana, che confermano l’altissimo livello qualitativo raggiunto. Non posso che complimentarmi e ringraziare gli allevatori mugellani, che da tempo mettono una grande passione e una grande professionalità per questo lavoro, e i risultati di rilievo che ottengono lo dimostrano".

Anche l’azienda di Nicola Zaccaroni, che ha la stalla a Palazzuolo sul Senio, ha portato a casa prestigiosi riconoscimenti, con due secondi e due terzi posti.

