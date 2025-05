La pelletteria si rilancia con la boutique Sapaf: "Qui il cuore mondiale della manifattura del lusso"

In una fase di crisi profonda della pelletteria, Andrea Calistri (in foto) con la sua Sapaf prova a rilanciare. È stata inaugurata ieri, alla presenza della sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, la prima boutique dell’azienda di pelletteria che fa base a Scandicci. La boutique è la prima di una più ampia rete che l’azienda punta a consolidare.

La novità è lo spazio interattivo all’interno. Grazie alla collaborazione con Copyworld, sono stati installati supporti multimediali attraverso i quali i clienti possono personalizzare la propria borsa, scegliendone la forma e il colore del corpo e dei dettagli, vedere il prototipo e ordinarla per riceverla direttamente a casa, in tutto il mondo. Saltare collezioni, design e sfilate, permettere alle persone di essere stilisti di se stessi. E’ la rivoluzione che Andrea Calistri vuole realizzare con il suo innovativo metodo produttivo che porta l’azienda a battere un sentiero tutto da esplorare.

"Attraverso una serie di accordi con operatori turistici che accompagnano piccoli gruppi di turisti in percorsi nei dintorni di Firenze, proponiamo anche un’esperienza nella nostra azienda – spiega Andrea Calistri, titolare di Sapaf – qui potranno vedere dal vivo come nascono i nostri prodotti, per poi vederli realizzati all’interno della tappa finale: la nostra nuova boutique".

E ancora: "Abbiamo scelto di aprirla a Scandicci perché questo, da decenni, è il cuore mondiale della manifattura del lusso: il luogo dove tutto nasce e che oggi vogliamo orgogliosamente celebrare". All’inaugurazione erano presenti rappresentanti delle istituzioni cittadine e della regione.