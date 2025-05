La lotta alle zanzare. Scatta la bonifica

Comincia stamani la disinfestazione dalle zanzare. Alia Multiutility, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente metterà mano alle 8.500 tra caditoie pubbliche e pozzetti stradali, dando il via alle operazioni di trattamento con prodotti antilarvali da parte degli operatori. "In questi giorni – ha detto l’assessore Salvatore Saltarello – insieme ad Alia diamo ufficialmente il via alla campagna stagionale di contrasto alla proliferazione delle zanzare. E’ fondamentale ricordare che il successo di questa campagna dipende anche dalla collaborazione attiva dei cittadini. Invitiamo quindi tutti i privati a trattare regolarmente le aree di loro competenza, come cortili, giardini, tombini e qualsiasi ristagno d’acqua. È solo attraverso un’azione congiunta tra pubblico e privato che possiamo ottenere risultati concreti ed efficaci. L’amministrazione ringrazia fin da ora tutti coloro che contribuiranno responsabilmente a mantenere un ambiente più sano e vivibile per tutti".

Le operazioni saranno ripetute fino a sei volte dal mese di maggio al mese di ottobre. Il Comune sottolinea anche l’importanza del contributo dei cittadini, invitano i proprietari di aree private e agli amministratori di condomini affinché effettuino i trattamenti anche nelle zone di loro competenza. Secondo i dati diffusi da Alia, il 70% dei focolai di zanzare si sviluppa in aree private, come cortili, giardini e terrazze. È sempre possibile richiedere i servizi antizanzare tramite Aliapp, oppure chiamando il call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito) o 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).