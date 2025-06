La festa finisce nel sangue. Genitori muoiono nell’auto dopo la laurea della figlia

Stavano rientrando da Firenze dove avevano assistito alla laurea della figlia. Una festa finita nel sangue. Erano di Bisceglie, in Puglia, Emanuele Cosmai, 57 anni, guardia campestre del Consorzio autonomo, e sua moglie Patrizia Firrao, 58 anni, vittime di un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di venerdì sull’autostrada A1, vicino allo svincolo per la diramazione di Roma Sud.

La coppia stava facendo ritorno dal capoluogo toscano, dove la figlia maggiore Adriana, carabiniera e allieva alla Scuola dei marescialli di Firenze, aveva conseguito la laurea triennale in Lettere. Nell’auto coinvolta nello scontro con un furgone - la cui dinamica è ancora in fase di accertamento - viaggiavano anche la figlia minore della coppia, Gabriella, iscritta a Medicina all’università di Bari. e il fidanzato, anch’egli maresciallo dei carabinieri, alla guida del veicolo.

Entrambi sono rimasti feriti gravemente ed elitrasportati d’urgenza in ospedale. Lei, secondo quanto si apprende, è fuori pericolo, mentre lui è ancora ricoverato in terapia intensiva. Illesa Adriana, che seguiva l’auto dei genitori a breve distanza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti subito i vigili del fuoco con due squadre per liberare i corpi dalle lamiere contorte dell’auto coinvolta nello schianto. La polizia stradale si è occupata delle prime verifiche sulla dinamica mentre il personale sanitario del 118 ha prestato soccorso immediato ai feriti.

Sgomento tra i colleghi di Cosmai per la tragedia: "Siamo distrutti" scrive in una nota il Consorzio guardie campestri. "Ci mancherai Emanuele come ci mancheranno i tuoi appunti e le riflessioni che amavi fare nel sorriso quotidiano della discussione", scrive in un post sui social, Domenico Mastrulli, segretario generale del Conaippe, sindacato che racchiude anche le guardie campestri di cui era segretario territoriale di Bisceglie, Emanuele Cosmai.

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha espresso cordoglio e vicinanza alla comunità per la tragica morte dei due concittadini, mentre tornavano dalla laurea della figlia a Firenze. Il sindaco ha definito la giornata "nerissima" per Bisceglie, ricordando anche una precedente tragedia della strada che aveva colpito la città pugliese, al momento davvero sotto choc.

La sezione pugliese di Unarma, un sindacato dei carabinieri, ha espresso cordoglio e vicinanza al maresciallo Cosmai per la perdita dei genitori, auspicando una pronta guarigione per i due militari feriti.

R. C.