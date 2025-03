La Biblioteca Serlupiana al Kunst. Donazione di oltre 13mila volumi

Un patrimonio di oltre 13.000 volumi che rappresentano cinque secoli di storia del libro, spaziando tra secoli, aree geografiche e discipline che vanno dalla filosofia, alla letteratura, alla giurisprudenza, alla teologia, alla storia e oltre. Sono le meraviglie della Biblioteca Serlupiana, donate ora al Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut (KHI), il celebre istituto tedesco di storia dell’arte di via Giusti.

La Serlupiana fu istituita a Firenze negli anni ’20 del Novecento, grazie allo straordinario impegno e alla passione di Filippo Serlupi Crescenzi e Gilberta von Ritter de Zahony, eruditi collezionisti e raffinati bibliofili. L’obiettivo principale dei due collezionisti era raccogliere prime edizioni a stampa con legatura originale e selezionate per la loro rarità e per l’alto valore artistico e bibliofilico. Questa eccezionale collezione sarà presentata al pubblico per la prima volta venerdì prossimo, con una mostra e una giornata di studi dedicata al filosofo e medico fiorentino Marsilio Ficino (1433–1499).

Alla presentazione delle 11.30 interverrano,nella sede di via Giuseppe Giusti, il direttore del KHI, Gerhard Wolf, e la soprintendente della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana Eugenia Valacchi. La mostra sarà aperta al pubblico fino 14 marzo. A partire dalle 14,30 si svolgerà la prima delle Conversazioni Serlupiane, una giornata di studio dedicata dal titolo Anima, Mondo, Libro: Ficino, nella sala conferenze del KHI a Palazzo Grifoni Budini Gattai in Via dei Servi 51. La curatrice del fondo speciale (Curator of Special Collections del KHI) è Camilla Musci.

"In ricordo ammirato e riconoscente dei nostri nonni Filippo Serlupi Crescenzi e Gilberta Ritter de Zahony, creatori della Biblioteca Serlupiana, siamo convinti e molto grati al KHI di aver accettato questo nostro dono – dichiarano Raffaele Carrega Bertolini e Laetitia Lefevre d’ Ormesson, custodi e prosecutori della collezione –, che dovrà restare per sempre nella Città di Firenze aperta agli studiosi di varie discipline, di storia del libro, della stampa e di bibliofilia".

All’interno della donazione, di particolare rilievo è il nucleo di oltre 20 incunaboli, con scritti e traduzioni del filosofo e medico fiorentino Marsilio Ficino. Il pensiero ficiniano, che si dispiega dalle riflessioni sulla posizione dell’anima nel cosmo ai precetti dietetici per contrastare la malinconia, sino alle speculazioni sulla natura dell’amore e della bellezza, trova qui un’importante testimonianza materiale.