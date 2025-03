La biblioteca riapre i battenti. Nuovi infissi, consumi dimezzati

Sono di un giallo vivace le nuove porte e gli infissi della biblioteca comunale di Bagno a Ripoli. Non solo una scelta estetica, ma anche ecologica ed economica: sono stati tutti cambiati per ridurre la dispersione di calore e i consumi di energia. Le vecchie porte e finestre, sono state sostituite con serramenti in alluminio di ultima generazione grazie a un investimento da 180mila euro, di cui 130mila finanziati dal bando ministeriale per l’efficientamento energetico e gli altri dalle casse comunali.

In quasi tre settimane di cantieri, con contemporanea chiusura della biblioteca al pubblico, sono stati sostituiti anche i vecchi fancoil con nove apparecchi più moderni ed efficienti. Si tratta dell’ultima fase della ‘transizione ecologica’ della struttura comunale che, oltre al prestito di libri, accoglie lettori, presentazioni, studenti e ricercatori. Negli scorsi mesi erano state cambiate tutte le lampade e lampadine con altre di nuova generazione a Led, permettendo un risparmio del 50% dei consumi. A ottobre era stata sostituita la caldaia. Adesso sono stati rottamati gli infissi e i vecchi termoventilatori. "Così offriamo alla cittadinanza, che tanto ama questo luogo, ambienti più confortevoli con una riduzione dei consumi e il taglio dei costi", commenta l’assessore ai lavori pubblici e alla biblioteca Corso Petruzzi.

Manuela Plastina