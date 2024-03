Joe Barone, l’ultimo saluto di Pozzallo: il corteo con le maglie viola, la Messa

Pozzallo (Ragusa), 23 marzo 2024 – Un lungo corteo che ha attraversato le vie del paese, poi la funzione religiosa che si è svolta nella chiesa della Madonna del Rosario. Pozzallo, in provincia di Ragusa, ha dato così l’ultimo saluto al direttore generale della Fiorentina Joe Barone, morto dopo un malore avvenuto a Bergamo nella giornata di domenica 17 marzo.

Un momento della processione (Fonte Comune di Pozzallo)

Proprio da Pozzallo la famiglia Barone partì quando Joe aveva otto anni per andare a cercare fortuna in America. Si stabilirono a New York, a Brooklyn.

Matteo Renzi con il sindaco di Pozzallo

Ma Barone non ha mai dimenticato la sua città, dove tornava per le vacanze. In tanti hanno reso omaggio alla camera ardente, nella giornata di venerdì. Poi appunto, come da programma allestito dal Comune di Pozzallo, la Messa che ha visto la partecipazione di una buona parte della comunità. Tanti i ragazzi delle scuole calcio vestito con la divisa viola della Fiorentina. La bara con sopra i fiori bianchi è stata accolta da due ali di folla.

L'uscita del feretro dal Comune (Fonte Comune di Pozzallo)

Alla funzione religiosa era presente anche il segretario di Italia Viva Matteo Renzi, grande tifoso della Fiorentina, che aveva annunciato la sua presenza. Adesso il feretro di Joe Barone raggiungerà Roma. Da qui con un volo ci sarà la partenza per New York, dove martedì 26 marzo si svolgeranno i funerali. Barone riposerà a Brooklyn.