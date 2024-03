La spiaggia, il teatro e il corso: l’addio di Joe alla sua Pozzallo. Domenica il volo per New York

Firenze, 22 marzo 2024 – L’ultima volta che era tornato in Sicilia, nella sua Pozzallo, era stato in occasione di un tour tra le tante società satellite della Fiorentina che Joe Barone aveva scelto di iniziare nel novembre 2021 dalla sua città natale. Un incontro con i bambini - il suo debole, da sempre - per rimarcare quanto importante fosse diventato il suo legame con la maglia viola e per estendere la passione verso il club di Commisso anche alle fasce più giovani. Stavolta, tuttavia, il direttore generale non tornerà sulla spiaggia Pietrenere per incontrare ragazze e ragazzi all’interno del suo amato cine-teatro Giardino ma sarà accolto in un Palazzo Giorgio La Pira listato a lutto.

Nel comprensorio comunale, da questa mattina alle 9, sarà inaugurata una lunga camera ardente (della durata di dodici ore, come quella allestita mercoledì al Viola Park) che permetterà a tutti i residenti della cittadina di omaggiare quello che, dopo il "sindaco santo", può definirsi uno dei cittadini più illustri. Alla seconda (ma non ancora ultima) veglia funebre sono attese anche in questo caso migliaia di persone, tra le quali alcuni rappresentanti di spicco della diocesi di Noto.

L’ultimo viaggio di Barone in Italia si concluderà quindi domani, quando alle ore 10:30 presso la chiesa della Madonna del Rosario verrà officiata una messa in suffragio. Al lungo viaggio in Sicilia portato a termine ieri (la salma del dg ha raggiunto destinazione in serata) ha preso parte tutta la famiglia Barone assieme al dt viola Burdisso, al team manager Ottaviani e ai referenti del settore giovanile Angeloni e Niccolini, che poi si imbarcheranno domenica su un volo privato dall’aeroporto di Catania in direzione New York. In America sono invece attesi per le esequie i dirigenti viola Ferrari e Pradè e il medico Pengue.

Nella "Grande Mela", nella Brooklyn che fin dall’età di otto anni ha visto crescere Barone, si svolgeranno quindi gli ultimi tre atti di un rito funebre che, in tutto, avrà la durata di una settimana: lunedì, presso la chiesa cattolica Sacred Hearts & St. Stephen, verrà allestita una terza camera ardente della durata di cinque ore alla quale potrebbero far visita il presidente della Figc Gravina e Bonaventura che il giorno prima sarà impegnato in un’amichevole contro l’Ecuador nel New Jersey.

Atteso anche il figlio del presidente Commisso, Joseph. Il giorno successivo sarà quindi quello dell’ultimo saluto: a partire dalle 10 nella medesima basilica sarà officiata la liturgia funebre a cui seguirà la tumulazione presso il cimitero di Green-Wood.