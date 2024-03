Joe Barone, il tributo dei tifosi della curva Fiesole: “Questo popolo ti sarà sempre grato”

Firenze, 20 marzo 2024 – “Da fiorentino te ne sei andato, questo popolo ti sarà per sempre grato”. Questo lo striscione preparato dalla curva Fiesole per Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina morto dopo un malore avvenuto a Bergamo, nel ritiro della squadra viola prima della partita Atalanta-Fiorentina.

Lo striscione della Fiesole

Massiccia la presenza dei tifosi a questo momento di ricordo organizzato appunto dai gruppi della curva. Bandiere, cori e uno striscione appunto di diversi metri.

Particolarmente commovente il momento dell’abbraccio dei capi ultrà con la famiglia Barone. I figli hanno a lungo ringraziato la curva, che ha intonato cori per Barone e accendendo torce. Poi le parole di Commisso, anche lui particolarmente toccato nel vedere così tanti tifosi. “Abbiamo deciso – dice – che chiameremo “Joe Barone” la villa che c’è qui all’interno del centro sportivo. Non ho parole per quello che avete fatto, grazie”.