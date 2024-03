Fiorentina, il grazie della società. "Vicinanza e affetto in giornate di angoscia"

Firenze, 21 marzo 2024 - La salma di Joe Barone sta raggiungendo in queste ore la Sicilia, in particolare la sua Pozzallo che lo ha visto crescere da bambino. Partita stamani da Firenze, in nottata sarà sistemato tutto per la camera ardente di domani che resterà aperta l'intera giornata. La sua gente avrà modo di rendergli omaggio per l'ultima volta. A Pozzallo risiedono ancora diversi parenti del compianto direttore generale della Fiorentina. Era tornato non troppo tempo fa, aveva affiliato anche la scuola calcio alla società viola. Aveva creato un legame tra le due realtà. Sabato si svolgerà il corteo funebre dal Palazzo di città "Giorgio La Pira" alla chiesa Madre Madonna del Rosario, la stessa dove Joe fu battezzato poco dopo la sua nascita nel marzo del 1966. Si svolgerà alle 10.30 la Santa Messa in suffragio. Oltre alla sua famiglia al completo ci sarà anche una prima delegazione della Fiorentina. I dirigenti viola si sono infatti divisi i compiti. Un primo gruppo raggiungerà Pozzallo nelle prossime ore. Ci sarà il direttore tecnico Nicolas Burdisso, il team manager Simone Ottaviani e le due figure cardine del settore giovanile. Il responsabile Valentino Angeloni e lo storico scout del club, Maurizio Niccolini (padre di Daniel, vice di mister Italiano). Dopo la messa di sabato si concluderà la permanenza in Sicilia. La salma di Joe Barone sarà trasferita a Roma, da dove nella giornata di domenica volerà con destinazione New York. Di fatto l'ultimo viaggio di Joe, il cui funerale ufficiale sarà celebrato martedì prossimo a Brooklyn. Poco distante il Green Wood Cemetery, dove riposerà per l'eternità. In America a rappresentare la Fiorentina voleranno nelle prossime ore Daniele Pradè, Alessandro Ferrari e il dottor Luca Pengue. Incerta ma non esclusa la presenza anche di una delegazione della Nazionale, fino a lunedì impegnata negli Stati Uniti. Nel caso parteciperebbero alle esequie il presidente Gravina, Luciano Spalletti e Jack Bonaventura. Nella giornata di oggi la Fiorentina ha voluto ringraziare con un comunicato quanti sono intervenuti nella giornata di ieri alla camera ardente del Viola Park: La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina desiderano ringraziare tutti i tifosi viola, la gente comune, le Istituzioni politiche e sportive e tutti i Club che, in questi giorni di immenso dolore, hanno mostrato tutta la loro vicinanza ed hanno riempito di affetto giornate così piene di angoscia e tristezza. La famiglia Barone esprime, anche, la volontà di non ricevere omaggi floreali ma, per chi ne avesse il desiderio, di effettuare donazioni a favore dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Di seguito è possibile trovare le coordinate bancarie per effettuare la donazione in memoria Intestato a: Ospedale San Raffaele su banca UNICREDIT SPA Codice IBAN: IT55 V 02008 05364 000101974276 Per donazioni dall’estero: BIC CODE: UNCRITMMORR Causale: terapia intensiva cardio chirurgica Alessandro Latini