L’Università europea cambia nome al Natale, Nardella: “Non condivido la scelta”

Firenze, 26 ottobre 2023 – Anche Dario Nardella, sindaco di Firenze ed esponente di spicco del Partito Democratico, non condivide la scelta di cambiare il nome al Natale in nome “dell’uguaglianza etnica”. La decisione, presa dall’Istituto Universitario Europeo di Firenze, ha fatto discutere molto nei giorni scorsi.

"Lo dico con rispetto – scrive Nardella su X –. Non condivido minimamente l'idea dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze di sostituire il Natale con una 'festa d'inverno’ in nome dell'uguaglianza etnica. Non è cancellando le tradizioni e omologando le culture che si superano le diseguaglianze”.

L'indicazione era stata data dai vertici della prestigiosa istituzione universitaria: togliere i riferimenti alla festa del Natale per non offendere altre religioni differenti da quella cristiana.

