Al via le ispezioni notturne delle strutture dei viadotti ferroviari

Firenze, 11 maggio 2025 – Da domani, 12 maggio, scattano diversi interventi stradali a Firenze. Per quanto riguarda le ispezioni notturne delle strutture dei viadotti ferroviari a cura di Ferrovie dello Stato si inizia nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio in viale Zoroastro da Peretola-via Palagio degli Spini. Dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì in viale Zoroastro da Peretola sarà interrotta la circolazione da via Piantanida a viale Luder e sarà istituito un divieto di transito nella corsia riservata all’immissione in viale Luder. Chiusa anche via Palagio degli Spini nella direttrice verso viale Zoroastro da Peretola e nel tratto via Basili-viale Zoroastro da Peretola (cantiere in corrispondenza della sottovia all’intersezione con via Basili).

Previsti inoltre restringimenti su viale Zoroastro da Peretola e viale Luder. Viabilità alternativa per viale degli Astronauti: via Zoroastro da Peretola-via Piantanida-via del Palagio degli Spini-via Pratese-via Baracca-viale Gori-viale degli Astronauti. Il secondo intervento sarà effettuato nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio con provvedimenti in via Piantanida. Dalle 22 di giovedì alle 5 di venerdì sarà interrotta la circolazione tra viale Zoroastro da Peretola e via Palagio degli Spini (cantiere in corrispondenza del sottovia all’intersezione con via Palagio degli Spini). Viabilità alternativa: viale Zoroastro da Peretola-Viadotto dell’Indiano-via Basili-via Palagio degli Spini. Tra gli altri interventi per lavori edili da lunedì 12 a mercoledì 14 maggio sarà interrotta la circolazione tra piazza dell’Unità Italiana e via del Giglio.

Viabilità alternativa per piazza dell’Unità Italiana: via del Giglio-via Panzani-piazza dell’Unità Italiana. Per attuare questa viabilità saranno disposti ulteriori provvedimenti, ovvero: il cambio di senso in piazza di Madonna degli Aldobrandini (tra via Faenza e via del Giglio in direzione di via Panzani) e via del Giglio (tra via dell’Amorino e via Panzani verso via Panzani e tra piazza Madonna degli Aldobrandini e via dell’Amorino verso via Panzani).