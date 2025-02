Iscrizioni a scuola, record al Russell-Newton di Scandicci

Firenze, 12 febbraio 2025 - L’Iis Russell-Newton di Scandicci è la scuola che registra il più alto numero di iscrizioni: ben 447 i ragazzi che dal prossimo settembre varcheranno i cancelli del maxi istituto. In seconda posizione troviamo invece l’Itis Leonardo da Vinci di Firenze, con 348 richieste. Medaglia di bronzo per il Pontormo di Empoli con 347 studenti.

Nella provincia di Firenze, al 10 febbraio 2025, risultano iscritti per il prossimo anno alle superiori 31.360 studenti. Il calo rispetto all’anno precedente è pari al 3,5%. I licei rimangono la scelta predominante, con il 56,98% delle iscrizioni, seguiti dagli istituti tecnici con il 28,74% e dagli istituti professionali con il 14,28%.

Le scuole più scelte in provincia

Tra i licei scientifici, il Da Vinci surclassa tutti con 286 richieste. Sempre super richiesto, poi, il Marco Polo, che mette insieme 309 domande e che anche stavolta dovrà fare il sorteggio per alcune combinazioni di lingue.

Bene pure il liceo artistico di Porta Romana, con 293 nuovi iscritti. Buono il risultato anche per il Rodolico, dove troviamo sia scientifico che linguistico: 169 ragazzi lo hanno scelto per proseguire i loro studi. Ancora, ecco il Volta-Gobetti di Bagno a Ripoli (274 iscritti), seguito dal Ferraris - Brunelleschi di Empoli, con 265 studenti. E poi il Virgilio, sempre di Empoli (263) e il Calamandrei di Sesto (251). Risultanti confortanti, ancora, per lo scientifico Castelnuovo (250 domande), per il Ginori-Conti Elsa Morante, che ha avuto 232 domande e per il Buontalenti per il quale risultano 223 nuovi iscritti. Ottimo il risultato del liceo classico Galileo, che ha ricevuto 203 richieste. Meno bene invece per il classico Michelangiolo, che raggiunge solo 79 iscritti, e per l’agrario, che si ferma invece a 85.

Differenze tra province

Analizzando i dati provinciali, emergono alcune differenze significative. Firenze si conferma tra le province con la più alta percentuale di iscritti ai licei (58,98%), subito dopo Massa Carrara e Arezzo, mentre Prato registra una percentuale elevata di studenti negli istituti professionali (20,65%). Livorno, invece, mostra una accentuata preferenza per gli istituti tecnici (37,33%).

I trend nei licei

Tra i diversi indirizzi liceali, lo scientifico si conferma il più scelto, con il 42,85% degli iscritti ai licei suddivisi tra l’indirizzo tradizionale, scienze applicate e sezione sportiva. In calo il classico, indicato solo dal 4,02% degli studenti, mentre cresce il linguistico (8,79%). Il Made in Italy, nuova opzione liceale, raccoglie ancora numeri marginali (0,09%).

Distribuzione delle iscrizioni nei licei toscani:

Liceo Scientifico (tutte le opzioni): 42,85%

Liceo Scienze Umane (tutte le opzioni): 22,42%

Liceo Linguistico: 15,42%

Liceo Artistico: 9,65%

Liceo Classico: 7,06%

Liceo Musicale e Coreutico: 2,03%

Liceo Internazionale: 0,81%

Liceo Made in Italy: 0,16%

Gli istituti tecnici e professionali

Tra gli istituti tecnici, i settori più scelti sono amministrazione, finanza e marketing (29,19%) e informatica e telecomunicazioni (15,95%). Nei professionali, la ristorazione e l’ospitalità alberghiera raccolgono il 30,53% degli iscritti, seguiti da manutenzione e assistenza tecnica (18,07%).