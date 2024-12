Scambi internazionali per gli studenti del Russell-Newton

Esperienze internazionali come strumento di crescita e indipendenza per gli studenti del Russell-Newton. Prosegue il progetto del Lions Club di Scandicci, che ogni anno permette a due studenti di fare queste importanti esperienze. Il prologo dell’iniziativa è il 3 dicembre mattina al Russell-Newton. A fare gli onori di casa ci saranno la preside Anna Maria Addabbo e il presidente del club, Paolo Dieni.

La relatrice sarà Dania Scarfalloto Girard, presidente della Lega italiana per i diritti umani. Gli studenti che lo scorso anno hanno potuto beneficiare degli scambi internazionali, Arianna Vada e Giada Cei, che frequentano il liceo linguistico al Russell-Newton, hanno invece raccontato la loro esperienza durante la serata di chiusura del progetto 2024, tenutasi nei giorni scorsi.

Il Lions Club è attivissimo in città per interventi di solidarietà e formazione, secondo la tradizione che ogni anno vede i soci di scandicci impegnati in diversi service.

Il presidente Dieni in più ha nominato socio onorario del club, Andrea Barucci, primo ricercatore del Cnr, autorità indiscussa in Toscana nel campo dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni.