Scuole, 164 milioni per il triennio 2025-2027: sicurezza e nuovi edifici nella città metropolitana di Firenze

Firenze, 18 dicembre 2024 – Uno stanziamento di quasi 165milioni di euro destinato alle scuole secondarie di secondo grado del fiorentino.

La Città Metropolitana di Firenze ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, con uno stanziamento di 164.736.782,86 euro destinato agli edifici scolastici. Sono 43.521 gli studenti che ogni giorno frequentano i 40 istituti superiori, suddivisi in 100 plessi indipendenti tra sedi, succursali e palestre, per una superficie complessiva di 350.000 metri quadrati.

Un investimento imponente che punta alla sicurezza e alla modernizzazione delle strutture scolastiche, con interventi mirati su adeguamenti sismici e nuove costruzioni.

I principali interventi nelle scuole

All'interno del programma triennale sono previsti numerosi lavori di adeguamento e miglioramento degli edifici scolastici. Ecco i principali interventi:

Professionale Buontalenti (sede): lavori di adeguamento sismico per 4.296.358 euro.

Tecnico Peano: lavori di adeguamento sismico per 2.201.757 euro.

Professionale Cellini: lavori di adeguamento sismico per 2.322.072 euro.

Ancora, nuova sede dell'Istituto Virgilio di Empoli: stanziamento di 28.544.694 euro per una moderna struttura in via Raffaello Sanzio. Questo progetto è uno dei punti di forza della nuova amministrazione e si inserisce in un piano più ampio di interventi sugli istituti di Empoli, che comprende anche lavori di adeguamento sismico dell'Istituto Fermi e l’ampliamento dell'Istituto Ferraris con nuovi laboratori in bioarchitettura. Via poi al restauro della sede storica del Virgilio in via Fabiani.

In ponte ci sono anche interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione. Nell’elenco troviamo la succursale dell’alberghiero Buontalenti (1.939.732 euro), il Ginori Conti (1.800.000 euro), il classico Michelangelo (adeguamento antisismico per 6.324.938 euro). Ancora, adeguamento sismico al liceo artistico di Porta Romana e rifacimento delle facciate allo scientifico Castelnuovo e al Volta Gobetti.

“L’approvazione del bilancio di previsione è il passo fondamentale per la realizzazione dei piani e dei progetti contenuti nella visione del nostro programma di mandato, per una Città Metropolitana che non lascia indietro nessun territorio”, ha sottolineato la sindaca Sara Funaro.