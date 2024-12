Robotica e digitalizzazione: Isia Firenze lancia il primo dottorato di ricerca industriale

Firenze, 18 dicembre 2024 – Il design cognitivo come chiave per affrontare le sfide dell’interazione uomo-macchina nella nuova era produttiva: sarà questo il tema centrale dell’appuntamento “Cognitive Design” in programma giovedì 19 dicembre alle ore 16:00, presso la Sala Pasquini (ex vetrate) di Piazza Madonna della Neve 6, Firenze. L’evento è un momento di confronto sui profondi cambiamenti che robotica, automazione e digitalizzazione stanno apportando al panorama manifatturiero italiano e ai sistemi industriali globali. Organizzato da ISIA Firenze, l’iniziativa celebra anche un traguardo per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM): il lancio del primo dottorato di ricerca industriale di ISIA, che segna l’ingresso dell’Istituto Pubblico nel terzo livello di formazione. Questo dottorato, cofinanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e dalle imprese, prevede tre borse di studio finanziate rispettivamente da Idea Prototipi Srl, Speedy Srl e dal Consorzio Universitario di Pordenone. (info: www.isiadesign.fi.it).

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Rosa Maria Di Giorgi, presidente di Isia Firenze e di Francesco Fumelli, direttore dell’Istituto. La tavola cotonda vedrà la partecipazione di Massimo Agostini, Ceo e Presidente di Idea Prototipi Srl, Ettore Calogero, Ceo e Presidente di Speedy Srl, Daniele Calosi, Segretario Fiom Toscana, Andreas Formiconi, esperto di tecnologie e docente del Laboratorio Tecnologie Didattiche dell’Università degli Studi di Firenze e Claudio Papa, coordinatore delle attività strategiche del Consorzio Universitario di Pordenone. La moderazione sarà affidata a Simone Paternich, docente del corso di ingegnerizzazione integrata e digitale del prodotto presso Isia Firenze. La tavola rotonda offrirà un’occasione di approfondimento aperta al pubblico per discutere come la robotica e la digitalizzazione stanno trasformando i processi produttivi, con implicazioni che vanno ben oltre il settore manifatturiero. L’iniziativa è pensata non solo come momento di formazione per gli studenti, ma anche come opportunità informativa per tutto il territorio. L’Isia di Firenze, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, è un istituto pubblico di livello universitario inserito nel comparto Afam – Alta Formazione Artistica e Musicale – del Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), che si occupa di design nel senso più ampio del termine, e propone un’offerta formativa di primo e secondo livello (triennio di base e biennio di specializzazione) in design del prodotto e della comunicazione. Fondato nel 1975 per formare le nuove generazioni di professionisti in grado di dare seguito alla grande esperienza del design italiano, l’Istituto è una scuola moderna, tesa all’innovazione, con un modello didattico fortemente improntato sull’esperienza pratica in laboratorio e la connessione con numerose realtà produttive locali e multinazionali, che collaborano con la scuola per formare i migliori designer. L’accesso ai corsi è subordinato al superamento delle prove di ammissione, poiché il numero dei posti disponibili è limitato.