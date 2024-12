Accorpamenti tra scuole nell’empolese: l’appello di Flc Cgil alla MetroCittà

Firenze, 12 dicembre 2024 – La Città Metropolitana di Firenze ha ufficialmente deliberato il piano di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Come previsto, il comprensivo Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione sarà accorpato alla scuola Don Milani di Montespertoli a partire dal settembre 2025. Una decisione sofferta che arriva dopo settimane di dibattiti e preoccupazioni.

La Cgil e la Flc Cgil Firenze esprimono preoccupazione per le ripercussioni che questa fusione potrebbe avere sul personale e sulle famiglie coinvolte. In una nota congiunta, Gianluca Lacoppola, della segreteria Cgil Firenze, ed Emanuele Rossi, segretario generale Flc Cgil Firenze, affermano: “Ora la Città Metropolitana segua da vicino il processo per ridurre al minimo le inevitabili ripercussioni che questo produrrà su docenti, Ata, dirigenti scolastici, dsga e famiglie”.

I sindacati sottolineano la necessità di ottenere dall’Usr Toscana l’organico necessario per supportare la complessità del nuovo istituto comprensivo. La nuova struttura, infatti, coprirà un’ampia area geografica e richiederà risorse adeguate per garantire un’offerta formativa di qualità.

Autonomia salva per il liceo classico Galileo

Mentre a Gambassi si guarda con apprensione al futuro, c'è un sospiro di sollievo a Firenze. Il liceo classico Galileo mantiene la propria autonomia grazie all'applicazione del criterio di storicità deciso dalla Città Metropolitana. Il prestigioso istituto non verrà accorpato al vicino Michelangiolo, come temuto nei mesi scorsi.