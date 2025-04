Intervista alla coordinatrice del Patto per la Lettura

Oggi siamo lieti di presentarvi Eleonora Brandigi, coordinatrice del Patto per la lettura all’interno delle biblioteche comunali fiorentine. Il Patto è nato a Firenze e in altre città su impulso del Cepell (Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura). Si tratta di un’alleanza che coinvolge tutti i cittadini e le cittadine riuniti in associazioni, istituzioni culturali, biblioteche, librerie, case editrici, scuole, università e ha lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone mettendo al centro il libro e la lettura.

Oltre ad essere uno strumento di arricchimento culturale, leggere consente anche di creare una comunità consapevole i cui membri collaborano, attraverso progetti condivisi, rendendo la lettura un elemento di promozione del benessere individuale e sociale. L’adesione al Patto avviene firmando un documento formale e si rinnova ogni tre anni.

L’iniziativa sta riscuotendo molto successo: nei primi 12 mesi di lavoro gli aderenti al patto sono aumentati da 90 a 140. Eleonora Brandigi sta già lavorando alla prossima edizione di ’Dialoghi Urbani’, una rassegna che nasce in collaborazione con il Patto per la lettura con molte iniziative per grandi e piccini sul tema dello spazio urbano e della sua trasformazione e continua ad aggiornare la Mappa della lettura, che raccoglie tutti i luoghi della lettura del nostro comune (biblioteche, librerie, sedi di incontro dei gruppi di lettura, scambio libri).