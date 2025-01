Intelligenza artificiale e imprese: incontro con Artes

Firenze, 24 gennaio 2025 - L'intelligenza artificiale è un'opportunità che può trasformare il modo di fare impresa, offrire servizi, produrre e collaborare tra uomo e macchina. Ma ancora è percepita come un rischio da molte aziende che rischiano di perdere occasioni di innovare.

L'incontro sull'intelligenza artificiale

Gli imprenditori si confronteranno su questo tema domani, sabato 25 gennaio all'Innovation Center di Fondazione CR Firenze, in un incontro organizzato da Artes LAB su come l'intelligenza artificiale possa diventare un motore di sviluppo per le imprese italiane, affrontando sfide cruciali e valorizzando il suo potenziale.

Professore Bertolini: Il ruolo dell'IA nel mercato

“Lo sviluppo e l'adozione di soluzioni tecnologiche basate sull’IA – sottolinea Andrea Bertolini: professore associato di diritto privato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e presidente di Artes Lab - è necessario per rimanere competitivi sul mercato. La transizione, tuttavia, è complessa e molte imprese non conoscono il reale potenziale della tecnologia. Occorre spiegarlo e mostrarlo perché l'IA può essere per tutti. Al tempo stesso, sta emergendo un quadro regolatorio estremamente complesso a livello europeo che, se trascurato, espone a rilevanti rischi”.

Artes Lab e il focus sull'innovazione

Artes Lab ha deciso di mettere l'innovazione e l'IA “al centro sia delle sue attività di formazione dei giovani, che portiamo avanti con successo da anni in tutta la Toscana, sia nel rapporto professionisti, imprenditori e manager, cui ci rivolgiamo oggi, con questa iniziativa per noi molto importante – continua Bertolini -. Occorre, infatti, avere attenzione proprio all'esigenza di chi vuole innovare, sfruttando il potenziale tecnologico, fornendolo degli strumenti necessari, dalla comprensione del quadro regolatorio, alla conoscenza degli strumenti di cui possono disporre anche grazie ad alcune iniziative strategiche poste in essere dalle istituzioni italiane”.

Interventi degli esperti

Oltre al professor Bertolini, dopo i saluti dell’assessora alle risorse umane, all’innovazione, smart city, intelligenza artificiale e servizi demografici del Comune di Firenze Laura Sparavigna, interverranno gli esperti Stefano Aversa (vicepresidente globale e presidente per l'Europa, Medio Oriente e Africa di AlixPartners), Riccardo Giani (magistrato e consigliere giuridico della Vice Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali), Valeria Vinci (Dirigente della Divisione II - “Economia digitale e nuove tecnologie abilitanti” della Direzione Generale per le nuove tecnologie abilitanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e Fabio Pammolli (professore ordinario di finanza e Data Science al Politecnico di Milano e presidente della Fondazione Al4Industry).