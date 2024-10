Ingegneri, un seminario sull’acustica nelle scuole

Firenze, 21 ottobre 2024 – “Soluzioni per la qualità acustica degli ambienti scolastici” è il titolo del seminario che si terrà a Firenze, giovedì 24 ottobre 2024, dalle 14:30 alle 19:30, all’Auditorium Salesiani - Sala Esse (via del Ghirlandaio, 40) L’evento è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze e dall’associazione Pescas e prevede una visita tecnica nelle aule dell’Istituto Salesiani, dove saranno mostrate soluzioni innovative per il miglioramento acustico delle aule scolastiche, a cura di Ecophon che le ha realizzate. Aumentando il comfort e riducendo gli effetti uditivi e non uditivi dell’esposizione al rumore.

Soluzioni emerse dal progetto finanziato da Inail sull’acustica scolastica e sviluppato da cinque atenei italiani fra cui l’Università di Firenze. I relatori docenti universitari e progettisti di livello internazionale, fra i quali il professore e ingegnere Francesco Asdrubali e il professore e architetto Simone Secchi. L’evento è stato organizzato e sarà moderato dall’ingegnere Chiara Bartalucci della Commissione Ambiente dell’Ordine. Per le Iscrizioni visitare il sito web dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze. Verranno riconosciuti 4 crediti formativi per Ingegneri, 4 ore di aggiornamento per Tecnici Competenti in Acustica.