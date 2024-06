La lite e i segni sul corpo. Infermiera uccisa, nipote di 17 anni fermato. I messaggi di cordoglio all’ospedale Careggi

Firenze, 25 giugno 2024 – Mentre i genitori sono rimasti in Perù lui era arrivato a Firenze quattro anni fa per studiare, andando a convivere con i nonni in quel mini appartamento di via Niccolò da Tolentino, a Careggi. Ma in quel palazzo molte volte i rapporti tra il 17enne e i nonni si facevano tesi. La situazione economica non era delle migliori. Nonna Maria Teresa Flores Chavez, trovata morta in casa a 65 anni, chiedeva spesso un aiuto al nipote. Ma le richieste molto spesso si trasformavano in litigi fino a far deteriorare completamente i rapporti.

Mentre proseguono le indagini sull’omicidio di Careggi, arrivano nuovi dettagli su quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì. “Presto, è entrato un ladro in casa. E mia nonna è morta”, aveva affermato il ragazzo di 17 anni agli operatori del 112 che lui stesso aveva chiamato. Immediato il sopralluogo della squadra mobile della questura, ma quella ricostruzione fatta dal giovane fin da subito sembrava troppo irrealistica.

Con il passare delle ore e i riscontri, la posizione del giovane però si è aggravata. E alla fine ha confessato il delitto e il giovane è stato fermato.

La donna, che lavorava come infermiera in un reparto Alzheimer dell’ospedale Careggi di Firenze, presentava segni sul collo, forse strangolata. Era molto conosciuta nell’ospedale, tanti i pazienti che la donna assisteva e che hanno chiamato il reparto per mandare messaggi di cordoglio e di vicinanza.

"Maria Teresa ha seguito diversi corsi di formazione con noi – ha spiegato David Nucci, presidente dell’ordine delle professioni infermieristiche Firenze-Pistoia – e frequentava regolarmente l’ordine. Era a un passo dalla pensione e la ricordiamo come una professionista seria e affidabile. La sua perdita è davvero un dolore grandissimo per tutto il nostro ordine professionale che si stringe con affetto ai suoi cari e a chi le voleva bene”.

Nel frattempo proseguono le indagini sul movente, che si stanno concentrando sui litigi tra nonna e nipote. In quella notte tra domenica e lunedì sarebbe scoppiata l’ennesima lite, in seguito alla quale ci sarebbe stata anche una breve colluttazione. Anche il giovane è stato trovato con alcuni segni sul corpo, ma le indagini proseguono perché forse quei segni potrebbero essere autoinflitti.

Adesso si attende la convalida del fermo del ragazzo di 17 anni, oggi l’autopsia sul corpo della donna.