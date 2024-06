Nonna trovata morta in casa a Careggi, ipotesi femminicidio. Sentito il nipote di 17 anni

Firenze, 25 giugno 2024 – ”Al mio rientro ho trovato un ladro in casa", ha detto il 17enne con la passione per la boxe che ha rinvenuto il corpo privo di vita della nonna, la peruviana di 65 anni Maria Teresa Chevez Flores. Quasi mamma, per lui: il giovane, maggiorenne il prossimo dicembre, era infatti in Italia con un regolare affidamento all’"abuela". Ma la sua posizione, fatta di una ricostruzione traballante, è in bilico. Tanto che in serata in questura è arrivata anche la procuratrice minorile Giuseppina Mione. La polizia è convinta che nelle case ad affitto calmierato di via Niccolò da Tolentino, nella notte tra domenica e lunedì, quella in cui a Firenze si mettono i fiori di campo nell’acqua di San Giovanni in vista dell’arrivo della giornata del Patrono, si sia consumato un femminicidio. Sul corpo della 65enne, un’operatrice sociosanitaria dipendente di due strutture sanitarie della zona, ci sarebbero segni compatibili con la violenza. Sul collo, in particolare, forse uno strangolamento. L’appartamento è sotto sequestro, dopo un sopralluogo della squadra mobile, con la scientifica. Il giovane è rimasto per ore ed ore in questura, inizialmente con un assistente sociale. La svolta nelle indagini è nell’aria.

Maria Teresa e il marito, un cantante di musica latinoamericana, si erano trasferiti in Italia nonostante gran parte degli affetti fossero rimasti a Lima. Però tornava spesso a casa, come lo scorso Natale. Un viaggio fatto proprio con l’amato nipote. L’altra notte il marito di Maria Teresa non c’era: era all’estero per una tournèe. Il 17enne è rincasato verso le cinque. Così almeno ha riferito. Anche su questo, sono in corso accertamenti da parte della squadra mobile, diretta dal dottor Roberto Di Benedetto.

Indagini sulla donna trovata morta a Firenze (Foto Germogli)

In via Niccolò da Tolentino c’è diffidenza dopo l’accaduto. L’appartamento della donna si trova al primo piano di un palazzo labirintico, scale ripide, grate bianche, e portoni verdi, tutti uguali. La verità sembra barricata all’interno proprio come i suoi inquilini, chiusi a doppia mandata nelle loro case, che difficilmente si sono lasciati avvicinare.

“Mi sono svegliato perché ho sentito sbattere ovunque -racconta un signore della porta accanto alla donna - sentivo gridare, il ragazzo, che non conosco, ha bussato più volte alla mia porta chiedendo aiuto, dicendo di chiamare la polizia, io però non ho aperto, mi sono spaventato".

Una famiglia normale, all’apparenza diffidente, che abitava quel palazzo socializzando poco, un po’ come tutti. "Lei non la conoscevo di persona, la vedevo sempre passare - racconta una signora del primo piano - era sempre vestita e pettinata bene, sembrava una regina. Lui era un ragazzo timido ma con me abbastanza gentille".

Per tanti è stata una notte come le altre, nessun rumore strano, niente di anomalo, solo qualche baccano intorno alle due di notte, "ma qui succede spesso, non è una cosa strana" confessa una signora mentre richiude velocemente la porta di casa.