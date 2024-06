“Mia nonna è morta”, giallo in un alloggio di Careggi

Firenze, 24 giugno 2024 - "Mia nonna è morta". E' giallo in un alloggio di via Niccolò da Tolentino, a Careggi: la Squadra mobile della questura sta compiendo un sopralluogo dopo la chiamata di un ragazzo di 17 anni, che chiedeva aiuto perché, secondo quanto riferito agli operatori, questa mattina la nonna non si era risvegliata. Si tratta di una peruviana di 65 anni. Il corpo privo di vita è stato rinvenuto sul letto, in camera. Sul posto, anche il magistrato di turno.