Incidente mortale in via Gioberti, il gip di Firenze: carcere al conducente della moto rubata

Firenze, 20 ottobre 2023 – Convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare in carcere per il ragazzo di 24 anni tunisino accusato di aver investito e ucciso, guidando una moto Bmw rubata, Lorenzo Brogioni in via Gioberti la notte tra il 16 e il 17 ottobre. È quanto disposto dal gip di Firenze Federico Zampaoli.

Per il momento il 24enne è imputato di omicidio stradale aggravato mentre si trova ancora ricoverato in ospedale a Careggi. Dopo le cure, sarà trasferito in carcere.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il 24enne manovrava la moto ad alta velocità e in senso contrario in via Gioberti, che è strada a senso unico, andando a scontrarsi con la Panda condotta da Brogioni di cui ha causato la morte. Sulla moto con lui c'erano altre due persone: un uomo è rimasto ferito, l’altra è riuscita a scappare.