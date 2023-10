Schianto mortale in via Gioberti: fermato il conducente della moto

Firenze, 19 ottobre 2023 – Incidente mortale in via Gioberti, Il conducente della moto in stato di fermo. Il giovane è stato identificato dopo un’intensa attività di indagine della Procura in sinergia con la polizia municipale, intervenuta sul luogo del terribile schianto nel quale ha perso la vita Lorenzo Brogioni. La notte tra il 16 e il 17 ottobre una moto, risultata rubata, si è schiantata contromano a folle velocità sull’auto della vittima.

Le indagini hanno portato ora all’identificazione del guidatore del mezzo a due ruote che era a bordo con altre due persone, una delle quali riuscita a fuggire. A carico del guidatore è stato adottato il decreto di fermo da parte di questa procura, eseguito dalla polizia municipale. Il fermo verrà sottoposto all’Autorità Giudiziaria con richiesta di convalida. Il giovane, di nazionalità straniera, è ancora ricoverato in ospedale. Omicidio stradale è il reato ipotizzato dalla procura.

Le indagini proseguono per il completamento degli accertamenti di ogni altra circostanza utile alla ricostruzione dell'episodio e alla verifica di ulteriori responsabilità.